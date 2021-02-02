緬甸政變｜昂山素姬被扣押　羅興亞難民叫好：她是我們受苦的原因

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-02 16:31

緬甸軍方發動政變，扣押國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）和總統溫敏（Win Myint）等人。三年前因為遭軍事鎮壓而從緬甸逃往孟加拉的羅興亞穆斯林卻對昂山素姬被扣押拍掌叫好。

2017年，軍方鎮壓羅興亞人，約有74萬羅興亞人從緬甸若開邦（Rakhine）逃亡，當時緬甸實質領導人就是昂山素姬。2019年，她於國際刑事法院出席聽證會，還為軍方辯護。

圖為2021年1月29日，孟加拉的羅興亞難民帶同細軟遷往孟加拉灣一個新建島嶼。（美聯社）

昂山素姬被捕消息於人滿為患的孟加拉羅興亞難民營快速傳播，目前這些營區收容了大約100萬羅興亞人。

難民領袖烏拉（Farid Ullah）於孟加拉庫圖巴朗（Kutupalong）全球最大難民定居地告訴記者：「她是我們一切苦難的原因，我們不應該慶祝嗎？」鄰近巴盧卡利（Balukhali）難民營的領袖指，昂山素姬曾經是他們最後的希望，但她無視了他們的困境，支持對羅興亞人的種族滅絕。

諾亞巴拉（Nayapara）營區難民加利卜（Mirza Ghalib）說，有些羅興亞人舉行特別祈禱，歡迎「正義」伸張。「只要難民營當局容許，就會有大批羅興亞人舉行慶祝遊行。」

聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）表示，目前有約60萬羅興亞人仍然身處若開邦，其中12萬困於難民營，不能自由活動，只能接觸極有限的基本健康和教育服務。他指，擔心緬甸局勢將導致羅興亞人處境更加困難。聯合國安全理事會2月2日召開會議討論情況。