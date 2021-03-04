印度外長3月4日到訪孟加拉　料談及羅興亞難民問題

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-03-04 16:22

印度與孟加拉就遣返羅興亞人（Rohingya）問題出現爭議之際，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）3月4日到訪孟加拉，與孟加拉外長穆明（A.K. Abdul Momen）舉行會晤。

2名印度官員表示，印度外長蘇傑生抵達孟加拉後，將與孟加拉外長穆明就水資源共享、貿易和邊界議題舉行會談。

圖為2020年1月23日，羅興亞人在孟加拉難民營內的一條橋上出售商品。（Getty）

印度1名高級外交部官員稱，印度外長在為期1天的行程中，與穆明討論的議題當然會涉及羅興亞難民問題，但主要議程仍會圍繞總理莫迪（Narendra Modi）即將展開的訪問孟加拉之旅。

印度海岸警衛隊2月救出81名羅興亞穆斯林，他們所乘坐的船離開孟加拉後，在安達曼海（Andaman Sea）漂流了超過兩周，船上有8人因脫水而死。孟加拉是來自緬甸逾100萬名羅興亞難民的家鄉。

迄今這批羅興亞難民的去向尚未清楚，因印度還未允許他們進入領土，並希望孟加拉帶走他們。但孟加拉外長穆明上周曾向路透社指出，孟加拉政府期望印度或緬甸接收這81名倖存者。

莫迪會在3月稍後時間訪問孟加拉首都達卡（Dhaka），作為孟加拉獨立50周年慶祝活動的一部分。