特朗普影射奧巴馬夫婦為猴子　種族歧視惡搞片惹嘩然

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月6日在社交媒體Truth Social上發布一段種族主義影片，將前總統奧巴馬（（Barack Obama）和前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）描繪成猴子，引發軒然大波。



《衛報》報道，該影片長達一分鐘，結尾處將奧巴馬夫婦笑臉疊加在隨音樂搖擺的猴子身上，旨在散布已被證偽的虛假訊息，聲稱計票公司Dominion Voting Systems幫助竊取2020年總統大選勝利果實，使特朗普落敗。惟這已被證實為假消息，而霍士新聞（Fox News）亦因上述事件被指控誹謗，於2023年與Dominion達7.875億美元和解協議。

影片結尾將奧巴馬夫婦描繪成猴子：

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）Truth Social賬號發布的影片截圖。（Truth Social@realDonaldTrump）

影片發出後不久，已獲超2500次點讚和1100次轉發，民主黨人紛紛譴責。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）稱其「令人作嘔」，政治策略家帕克霍緬科（Adam Parkhomenko）直言這是「赤裸裸的種族主義」。曾在奧巴馬政府擔任副國家安全顧問的羅茲（Ben Rhodes）稱特朗普是「我們歷史上的污點」。

《衛報》指，這段影片只是特朗普在3個小時內透過Truth Social發布的60多條貼文之一。除了重複有關2020年總統大選的謊言外，他還發布了「特朗普帳號」（Trump Accounts）超級盃廣告，並呼籲將他的頭像刻在拉什莫爾山（Mount Rushmore，美國總統山）上。