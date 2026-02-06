特朗普擬於白宮設哥倫布雕像　原雕塑昔因抗議活動遭丟水裏

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正計劃在白宮設立一座哥倫布（Christopher Columbus）雕像的複製品，藉此表彰這位已故意大利探險家在美國歷史中扮演的重要角色。其原雕像在特朗普第一任期內，因種族主義抗議活動而被扔進巴爾的摩內港。



綜合美媒報道，馬里蘭州（Maryland）遊說人士、意大利裔美國人組織聯合會主席皮卡（John Pica）表示，該組織擁有這座雕像的所有權，並同意將其出借給聯邦政府，放置於白宮內或附近。

2015年4月9日，位於美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩小意大利區哥倫布廣場​​的哥倫布（Christopher Columbus）雕像。（Getty）

新雕像是對總統列根（Ronald Reagan）在巴爾的摩揭幕的哥倫布雕像重建品。 2020年，隨着席捲全國的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter, BLM）抗議浪潮，哥倫布雕像當時被抗議者扔進入巴爾的摩港。

白宮拒絕就雕像安置計劃置評，但重申總統特朗普對哥倫布的推崇。

2026年2月5日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）出席全國祈禱早餐會時發表講話。（Reuters）

隨着歷史學家與教育工作者愈來愈多關注白人歐洲人物及其後代在開發「新世界」過程中，對待美洲原住民與奴役非洲人的方式，哥倫布的歷史地位與評價也逐漸發生轉變。

這位意大利探險家因其1492年遠航美洲而久負盛名，此舉雖開闢與歐洲的貿易航線，但也拉開殖民與奴役的歷史篇章。白宮發言人強調，「在本屆白宮，哥倫布是一位英雄。總統特朗普將繼續以英雄之姿向他致敬。」