特朗普凍結紐約隧道計劃撥款　提解禁條件：將機場車站以他命名

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期提出，如果民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）支持將華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles Airport）和紐約賓夕法尼亞車站（Penn Station）以特朗普命名，他將取消對一項價值160億美元（1250億港元）紐約哈德遜河隧道項目的撥款凍結。惟舒默拒絕接受此項協議，稱特朗普無權更改這些地標的名稱。



路途社報道，特朗普於去年10月凍結該計劃的撥款。一位美國法官將於2月6日（周五）就紐約州和新澤西州提出的緊急請求舉行聽證會，該請求旨在強制恢復對哈德遜河「門戶隧道工程」計劃的撥款。該項目將於周五停工，導致1000名建築工人失業。

哈德遜河「門戶隧道工程」計劃部分目的是為修復老化隧道。（Hudson Tunnel Project）

紐約州民主黨參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）周四晚間稱特朗普的提議「荒謬至極」。她表示：「這些命名權不能作為任何談判的籌碼，紐約人的尊嚴也不能。」

圖為2026年2月1日，特朗普在佛羅里達州海湖莊園向傳媒發表講話。（Getty Ｉｍａｇｅｓ）

陸天娜亦表示，「總統持續將個人自戀置於該項目提供的優質工會職位之上，更漠視門戶隧道將帶來的非凡經濟效益。」