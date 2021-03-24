哈里王子獲「神秘」新工作　任矽谷初創公司「影響力總監」

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哈利王子退出英國王室後，近日有新工作，其發言人證實，哈利王子將加入美國矽谷一間名為「BetterUp」的初創公司，擔任「影響力總監」（chief impact officer）。不過「BetterUp」拒絕透露哈利的薪酬。

據外媒報導，「BetterUp」是矽谷初創公司，主要為客人提供輔導和心理健康服務。昨日（23日）該公司在其網站內公布，哈利王子將成為公司的影響力總監，又稱他是「人道主義者、退伍軍人、精神健康倡導者和環保主義者」（humanitarian, military veteran, mental wellness advocate, and environmentalist）。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）報導，他計劃幫助人們在生活中產生影響，「積極的輔導為個人發展、提高認識和全面改善生活提供了無限的可能」。作為影響力總監，預計哈利將參與諸如慈善捐款等計畫，並公開倡議與心理健康相關議題（advocate publicly on topics related to mental health）。

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