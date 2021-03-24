歐英美加對華制裁｜歐洲多國傳召中國大使　中國駐德大使提出交涉

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-03-24 05:47

歐盟（EU）、美國、英國、加拿大3月22日相繼制裁中國官員及實體後，北京隨即宣布對歐盟10名官員及4個組織採取反制措施。法德多國之後宣布召見中國大使表達不滿。

德國外交部稱，中國駐當地大使吳懇被召喚與外交部國務秘書貝格爾（Miguel Berger）進行緊急會談。後者表示，中方的制裁是不適當的升級，導致歐盟和中國的關係更加緊張。德國外交部亦呼籲中國立刻取消這些限制。

吳懇則強調，中國從不主動挑起事端，但面對挑釁也決不退縮。中方敦促包括德方在內的歐方立即停止和糾正錯誤做法，避免進一步損害雙方互信與合作。

新疆問題一直備受外界關注。（Reuters）

除了德法兩國外，比利時、丹麥、立陶宛等國都召見中國派駐大使，丹麥外交部當天召見中國大使，就由丹麥前總理設立的一家機構被北京方面列入制裁名單表示抗議，立陶宛則就一名下議院議員遭制裁而中國駐當地大使表達不滿。

歐盟22日宣布就新疆問題制裁中國4名官員及1個實體，美國、英國、加拿大相繼加入制裁中國的行列，北京其後制裁歐盟10名人員及4個實體。包括歐洲議會、荷蘭、比利時及立陶宛議會8名議員、德國學者鄭國恩（Adrian Zenz），瑞典學者葉必揚（Bjorn Jerden），歐盟理事會政治與安全委員會及歐洲議會人權分委會等。