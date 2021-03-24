中國提交決議獲聯合國人權理事會通過　呼籲各國堅持多邊主義

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-24 08:30

聯合國人權理事會第46次會議3月23日通過中國提交的「在人權領域促進合作共贏」決議。決議呼籲各國堅持多邊主義，並主張積極開展國際合作，有效應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，確保發展中國家能夠獲得負擔得起的疫苗。

決議促請各國在人權領域開展建設性對話與合作，加強技術援助和能力建設，促進合作共贏，共同構建人類命運共同體。

圖為2021年3月16日，中國生產的新冠疫苗運抵津巴布韋。（Getty Images）

中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭在人權理事會介紹決議草案時表示，新冠疫情再次表明，各國必須加強協商與合作，維護和踐行多邊主義，有效應對全球性挑戰，促進世界和平與發展。中國倡議在人權領域促進合作共贏，順應國際社會普遍願望，有利於各方增進了解和互信，切實開展務實合作，更好地實現促進和保護人權的目標。

古巴、俄羅斯、厄立特里亞等國發言支持決議草案，表示決議草案以《聯合國憲章》為基礎，支持多邊主義和國際合作，有利於在國際體系中促進合作共贏，有利於防止將人權問題政治化、藉口人權問題干涉別國內政的做法，有利於促進各方在人權領域開展真正的對話與合作。