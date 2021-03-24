俄羅斯外長拉夫羅夫訪韓　籲韓國勿加入牽制中國的印太戰略

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-03-24 09:08

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）3月23日起對韓國進行為期三天的訪問。拉夫羅夫對韓國是否會加入美國在亞太地區主導的印太戰略表達擔憂。

韓聯社3月23日報道，拉夫羅夫強烈批駁了美國旨在牽制中國的印太戰略，並委婉勸告韓國勿參與其中。

拉夫羅夫表示，美國試圖改變亞太地區的戰略格局，與以東亞峰會（EAS）、東盟地區論壇（ARF）、東盟防長擴大會議（ADMM-Plus）等東盟（ASEAN）為核心的地區結構對峙，令人擔憂。

拉夫羅夫表示，美方在印太戰略框架內所採取的措施基於「陣營化」思維，欲在國際社會營造反對特定國家的聯合陣營，以達到牽制該國家的目的。美方的此種做法毫無益處。俄方希望有關各方回歸正軌，確保東盟在亞太地區合作發展過程中保持核心作用。

分析認為，拉夫羅夫此言切實表明反對美國推進的擴大四國集團（Quad Group）立場，強調東盟應成為亞太地區核心合作機制。因此，訪韓期間，他可能會表達對韓國參與其中的憂慮。

拉夫羅夫指出，他將在此次訪問中與韓方討論包括朝鮮半島局勢在內的國際和地區問題。俄方將盡一切努力維持半島穩定局勢和解決朝鮮半島無核化課題，並呼籲所有相關國家和六方會談與會國拿出建設性的態度。拉夫羅夫還呼籲有關國家克制好戰的軍事行動，堅定推進對話。他強調，除對話以外沒有其他任何對策，因此有必要儘快恢復對話。

拉夫羅夫還表示，防疫合作也將成為此次會談的主要議題之一。他強調，韓國正在推進在韓生產俄製衛星V（sputnik V）新冠疫苗的共同項目。

報道稱，俄韓兩國外長將於24日下午在首爾出席「韓俄相互交流年」開幕儀式，紀念兩國建交30周年，25日將與韓國外交部長鄭義溶舉行會談，雙方可能就雙邊關係、朝鮮半島局勢、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪韓等共同關心的事宜交換意見。拉伕羅夫預定25日下午啟程離韓。