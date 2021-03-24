以色列大選｜出口民調：內塔尼亞胡所屬政黨領先　惟陣營未過半數

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-24 09:22

以色列3月23日舉行兩年內第四度大選。根據當地媒體公布的出口民調結果顯示，現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的右翼政黨利庫德集團（Likud）領先，但所屬陣營未取得籌組政府所需的過半數。

以色列第13頻道電視台公布的出口民調結果顯示，利庫德集團獲得議會120個席位的32席，位居第一；前財政部長拉皮徳（Yair Lapid）領導的中左翼政黨「擁有未來」黨（Yesh Atid）獲得16席；中間黨派藍白黨、宗教政黨沙斯黨（Shas）、「以色列是我們的家園」黨（Yisrael Beiteinu）、阿拉伯政黨聯盟「聯合名單」黨四個政黨各獲得8席。

從陣營來看，由利庫德集團及三個宗教政黨組成的內塔尼亞胡陣營獲得54席，由「擁有未來」黨、藍白黨等組成的反內塔尼亞胡陣營獲得59席，兩個陣營均未達到組閣所需的61席。目前尚未表態支持哪一陣營的統一右翼聯盟獲得7個席位，意味有機會成為造王者。

圖為2021年3月24日，以色列總理內塔尼亞胡於耶路撒冷會見支持者。（美聯社）

以色列官方初步計票結果將於24日公布，最終結果預計一週內公布。2019年4月以來，以色列已經舉行三次議會選舉，前兩次均組閣失敗。利庫德集團和中間派大黨藍白黨2020年5月組成聯合政府打破組閣僵局，但雙方因為分歧嚴重合作破裂，議會同年12月宣告解散。