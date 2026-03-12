真主黨向以色列發射百枚火箭彈　以軍猛烈空襲貝魯特南郊

以色列3月11日晚猛烈空襲黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，而在此之前，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）據指向以色列北部發射了約100枚火箭彈。路透社引述以色列國防官員稱，伊朗和真主黨發動了聯合導彈襲擊，並稱這是自戰爭爆發以來首次針對以色列的協調行動。



+ 2

據黎巴嫩真主黨旗下燈塔電視台報道，真主黨11日宣布發起新一輪軍事行動，向以色列軍事基地和部隊集結點，發射火箭彈和無人機。

黎巴嫩安全部門和軍方消息人士露，約100枚火箭彈向以色列方向發射。《以色列時報》報道說，這是自3月初以黎衝突再度爆發以來，真主黨對以色列發動的「最大規模襲擊」。

以色列國防軍（IDF）晚上稱，真主黨向以色列多地發射火箭彈，以軍在攔截火箭彈的同時，也向真主黨的火箭彈發射器及其他設施進行打擊。

圖為2026年3月11日，黎巴嫩真主黨與以色列之間的衝突升級，不少流離失所民眾露宿貝魯特街頭。（Reuters）

黎巴嫩：月初至今至少634人死亡 逾80萬人流離失所

路透社報道，以色列導彈防禦系統攔截了來自黎巴嫩的火箭彈，數十次爆炸照亮了以色列北部城市拿撒勒（Nazareth）的天空，有火箭彈殘骸墜落地面。以色列救護部門稱，有兩人被火箭輕傷。

報道又稱，同日早些時候，以色列也空襲了貝魯特市中心的一棟公寓大樓，這是以色列幾天內第二次打擊貝魯特市中心。

另外，黎巴嫩當局同日表示，自本月2日以色列與真主黨爆發新一輪衝突以來，以色列的持續打擊已導致對黎巴嫩634人死亡、1586人受傷，死者包括91名兒童，另逾80萬人流離失所。