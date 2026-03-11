英媒：以色列拒絕黎巴嫩「停火」談判請求 要求只能交火期間磋商
撰文：張涵語
出版：更新：
英媒3月11日引述消息人士報道，以色列已拒絕黎巴嫩為阻止其對真主黨武裝組織升級攻勢所作的外交斡旋，並要求談判僅能在「戰火中」進行。
報道指，原定於塞浦路斯舉行的會談因雙方在議程順序上存在分歧而未能成行。黎巴嫩方面要求在任何會談舉行之前必須「停止交火」，而以色列政府則僅願討論停火的可能性。
知情人士表示，「黎巴嫩方面願意與以色列對話，但前提是停止交火。不是停火協議，而是真正停止交火，這樣談判才能在塞浦路斯啟動。以色列迄今拒絕此要求，表明只會在『交火狀態下』進行談判」 。
以色列與黎巴嫩真主黨上週爆發暴力衝突。在伊朗最高領袖最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）身亡後，真主黨向以色列北部發射火箭，而以色列隨即對黎巴嫩全國發動多輪空襲，並向黎巴嫩南部一個自稱的「緩衝區」增派兵力。
據黎巴嫩當局稱，過去一周，以色列的空襲已造成570人死亡。以色列軍方則表示，同期已擊斃200多名真主黨武裝分子。
以色列外長：不尋求與伊朗陷入無休止戰爭 將與美國協商何時結束伊朗前總統：曾組反間諜小組 21成員全倒戈 長年助以色列竊密以色列襲伊朗石油設施現巨大火球 大片烈焰染紅德黑蘭夜空｜多片內塔尼亞胡：對伊攻擊繼續全力進行 以色列試圖解放而非分裂伊朗