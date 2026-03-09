以軍空襲貝魯特市區 稱擊斃伊朗「聖城旅」5名指揮官
撰文：蕭通
出版：更新：
以色列軍方3月8日表示，當日清晨對黎巴嫩首都貝魯特進行打擊，擊斃伊朗革命衛隊旗下「聖城旅」（Quds Force）5名高層指揮官。這是以色列上周重新對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）展開打擊以來，首次對貝魯特市區發動打擊。此外，貝魯特南郊、黎巴嫩南部和東部地區，也遭到猛烈轟炸。
以軍表示，對貝魯特市區的行動是針對一家酒店，當時5名「聖城旅」指揮官正藏身該酒店開會。以軍指出，5人參與向真主黨和哈馬斯提供資金、武器和情報。
黎巴嫩衛生部8日表示，以方連日行動造成至少394人死亡，其中包括至少83名兒童和42名婦女。以色列發言人則稱，以迄今已擊斃約200名真主黨武裝分子。另黎巴嫩社會事務部長表示，月初以來，已登記的流離失所民眾約有51.7萬。
以軍同日宣布，兩名以色列士兵在黎巴嫩南部喪生，為新一輪打擊以來首有以色列士兵死亡。
