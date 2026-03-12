伊朗發動網絡報復　美國醫療巨頭Stryker遭網攻癱瘓

華爾街日報報道，伊朗對美國企業發起網絡攻擊。美國醫療技術巨頭史賽克公司（Stryker）全球系統3月11日遭遇大規模網絡中斷。數千名員工的手機與電腦突然無法使用；駭客聲稱這是代伊朗進行的報復，顯示中東衝突已擴大至網路，外界擔憂未來恐有更多數碼攻擊事件。



隨着中東衝突加劇，伊朗已採取多項反擊行動，包括利用無人機攻擊美國軍事基地、對以色列發射火箭，以及在荷姆茲海峽布設水雷以中斷石油貿易，如今戰火進一步擴大到網路領域。

總部位於密西根州的 史賽克，主要生產關節植入物、機器人手術系統和其他醫療設備。該公司周三要求旗下約 5.6 萬名員工切斷所有網路連接，並避免開啟公司配發的裝置。

伊朗指南部一間小學遇襲，造成多人傷亡（X@Seyed Abbas Araghchi）

網攻者在登陸頁面留下親巴勒斯坦黑客組織「Handala」標誌，西方專家認定該組織與伊朗關聯密切。報道指，黑客在Telegram上表示此次行動是為報復伊朗小學遭襲、造成大量兒童傷亡事件。

史賽克公司表示未發現勒索軟件跡象，並稱事件已受控，但承認運營將持續受擾。網路威脅情報公司 Flashpoint 的行政總裁萊夫科維茨（Josh Lefkowitz）表示攻擊醫療核心供應商，將間接衝擊整個醫療生態系統。

據報道，五角大樓正在對此次襲擊事件進行調查，並認為美國很可能對此負責。目前，微軟方面暫未對此置評。