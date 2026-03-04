伊朗學校遇襲逾160死者舉殯　美以否認涉事聯合國籲徹查

伊朗為上周六在南部米納布市（Minab）一間女子學校襲擊事件中逾160名喪生的女學生和教職員工舉行集體葬禮。伊朗外長阿拉格齊 （Abbas Araghchi）指責美國和以色列應對襲擊負責。聯合國已敦促對此事的幕後「勢力」展開徹查。



阿拉格齊在社交媒體X上附上一張新挖的墳墓的照片並發文稱，「這些墳墓是為160多名在美國和以色列聯合轟炸小學中喪生的無辜年輕女孩所挖掘，她們的遺體被炸得支離破碎。」

美軍2026年2月28日襲擊伊朗，一所學校遭波及至少160名學生身亡。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）否認美軍有份參加襲擊並表示：「如果是我們的攻擊，國防部會進行調查」，他還聲稱「美國不會故意針對一間學校」。以色列軍方亦表示，不知曉該地區發生的任何以色列或美國襲擊事件。

半島電視台報道，在以色列對加沙發動的種族滅絕戰爭中，以色列也否認多單針對巴勒斯坦平民的致命襲擊，但當確鑿證據出現後，他們又改口將這些襲擊稱為「意外」。

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）表示「這簡直太可怕了」，蓄意攻擊教育機構、醫院或任何其他民用建築，根據國際人道法，屬於戰爭罪。

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）呼籲對該襲擊事件的情況進行「迅速、公正和徹底的調查」。