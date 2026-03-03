伊朗遇襲學校挖墓葬逾百學童照片震撼　中方譴責攻擊兒童舉措

以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗後，南部米納布市（Minab）一所學校遭以色列襲擊，至少160人喪生。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）3月3日在社交平台發布一張令人悲慟的照片，其中可見有挖土機掘地。他在貼文指工作人員正挖掘墓穴以安葬遇難學童，譴責以色列的襲擊。中國常駐聯合國代表傅聰在安理會上反對襲擊事件，譴責一切將兒童作為攻擊目標的行為。



阿拉格奇在帖文中寫明：「這些墓穴，是為160多名在美國和以色列聯合轟炸小學中喪生的無辜年輕女孩挖掘的」，並強調「他們的身體被撕成了碎片。這就是特朗普（Donald Trump，又譯川普）承諾的『救援』的真實面目。從加沙到米納布，無辜的人慘遭冷血屠殺」。

梅拉尼婭主持安理會講兒童教育權

諷刺的是，正值阿拉格奇發文譴責襲擊時，遠在紐約的聯合國安理會召開事關「衝突中的兒童、科技與教育問題」的公開會議，由美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）主持。梅拉尼婭甚至還在會上呼籲各成員國保護兒童受教育的權利，並說：「美國與全世界所有兒童站在一起，我希望和平很快會降臨到你們身上。」

這場會議強調讓兒童享有和平，但卻由助長地區局勢不穩的美國所主導，無不讓人感到諷刺。伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼此前稱，華盛頓在空襲伊朗城市的同時，卻召開保護衝突中兒童的會議，這是「極其可恥和虛偽的」。

2026年3月2日，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在紐約市聯合國總部主持聯合國安全理事會會議。（Reuters）

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在會議上否認美軍有份參加襲擊，表示美軍「不會故意攻擊學校」，如果是美軍攻擊，國防部會調查此事，形容事件「非常悲慘」。

傅聰在安理會上也表示，攻擊學校是聯合國認定的嚴重侵犯兒童權利的行為之一，國際社會應就此類事件展開強有力的調查和問責，他還強調襲擊學校是聯合國認定的六大嚴重侵害兒童行為之一，應予嚴厲譴責和堅決抵制。

聯合國教科文組織（UNESCO）在社交媒體發表聲明，在專門學習場所的學生受到國際人道法保護。而根據國際人道法，故意攻擊教育機構、醫院或其他任何民用建築，屬於戰爭罪。