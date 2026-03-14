伊朗戰爭｜美國懸賞千萬美元　收集穆傑塔巴及德黑蘭高官情報

美國懸賞高達1000萬美元（約7800萬港元），徵集有關伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）以及伊朗高級軍事與情報官員的情報。



路透社報道，美國國務院網站周五（3月13日）發布消息，此次懸賞針對10名與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的官員。這支軍隊成立於1979年伊朗伊斯蘭革命之後，效忠於伊朗最高領袖，負責保護什葉派宗教機構。

圖為2016年3月2日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

穆傑塔巴8日正式接替遭美以空襲身亡的父親哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），成為伊朗最高領袖。哈梅內伊與多名伊朗高級官員在美以2月28日空襲首日喪生。

據信在空襲中受傷的穆傑塔巴成為最高領袖後一直未公開露面，儘管他於11日發表首次聲明。

除徵求穆傑塔巴的信息，美國也尋求有關伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）、情報部長哈提卜（Esmail Khatib）、內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）以及伊朗最高領袖辦公室兩名官員的情報。

圖為2026年3月9日，在伊朗首都德黑蘭，民眾上街集會支持新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。現場展示穆傑塔巴及已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）畫像。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

經路透社核實的多個片段顯示，拉里賈尼13日與總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）一同在德黑蘭出席聲援巴勒斯坦集會。這與美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）關於伊朗領導層正在地下「躲藏」的斷言相悖。

本文獲《聯合早報》授權轉載

