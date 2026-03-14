普京據報提議將伊朗濃縮鈾移至俄羅斯以作停戰協議　遭特朗普拒絕

美媒Axios引述知情人士3月14日（周六）報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）本週在與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話中提議，將伊朗的濃縮鈾移至俄羅斯，以作為結束戰爭協議的一部分，但遭到特朗普拒絕。



報道指，控制伊朗境內450公斤、濃縮度達60%的鈾，是美國與以色列的主要戰爭目標之一。這批鈾可在數週內轉化為武器級鈾，且數量足以製造超過10枚核彈。理論上，普京的提議有助於在無需美軍或以色列部地面部隊的情況下，移除伊朗的核武庫。

圖為2025年6月22日，伊朗聖城庫姆附近的福爾多地下核設施，美國前的衛星近景圖。（Reuters）

一名美國官員向Axios表示，「這並非該提議首次被提出。但迄今尚未獲得接受。美國的立場是，我們需要看到鈾資源已得到妥善保管。」去年5月，在「12日戰爭」爆發前、美伊核談判期間，俄羅斯也曾提出類似的方案。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在阿拉斯加州安克雷奇埃爾曼多夫–理查森聯合基地會面，2人相互握手。（Reuters）

美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）周五在新聞發布會上表示，美國「有多種選擇」來控制伊朗的高濃縮鈾。赫格塞斯稱，其中一個選擇是伊朗自願交出核武庫，而美國將「對此表示歡迎」。