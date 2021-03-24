中美貿易協議｜承諾進口美國商品　中國迄今採購三分之一

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-03-24 13:03

美媒稱數據顯示，中國遠遠落後於中美貿易協議中設定的採購目標。

中美高層戰略對話3月18日至19日在美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage）舉行。圖為19日，中國駐美國大使崔天凱（右）坐在中國外交部長王毅（中）身旁。（Reuters）

據彭博社3月23日報道，中國遠遠落後於中美貿易協議中設定的兩年目標，迄今為止只購買了約三分之一的商品。

根據彭博社對中國官方數據的分析，自中美貿易協議於2020年1月簽署以來的14個月裏，中國對美國農產品、製造業和能源產品的總購買量為1,230億美元。這是2020年至2021年中國對美採購3,780億美元目標的32.6%。

報道指出，在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發之前，人們就普遍懷疑中國能否實現承諾的目標。目前還不清楚中國是否會因為未能實現其採購目標，而面臨來自美國方面的任何反應。

中美2+2會談舉行，中美官員在阿拉斯加言詞交鋒：

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儘管中國外交部表示，中美兩國官員在最近的阿拉斯加會談中討論貿易問題，但並沒有具體提到中美貿易協議，也沒有提到雙方將如何處理在中美貿易爭端期間徵收的關稅。

自2020年年底以來，中國一直在增加對美國農產品的進口，以滿足國內日漸恢復的對生豬的需求，並彌補大宗商品的短缺。

針對中美經貿問題，中方曾多次表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，中美雙方的利益深度融合，合則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。