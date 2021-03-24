美國白宮前醫生：拜登跌倒是「重大危險信號」　有點不對勁

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-03-24 15:08

3月19日，現年78歲的美國總統拜登（Joe Biden）準備搭乘「空軍一號」時多次摔倒，引發外界對於他健康狀況的擔憂。

白宮前醫生傑克遜（Ronny Jackson）3月22日Twitter上稱，「我在三位總統任內擔任白宮醫生，我知曉從事這項工作（擔任總統）所需要的體力和腦力。我現在可以告訴你們，拜登對外隱瞞的東西是一個重大危險訊號，有點不對勁！」

I served as White House physician under THREE Presidents. I’ve seen what it takes physically AND mentally to do the job. I can tell you right now that the way Biden is hiding from the public is a MAJOR red flag. Something’s not right! — Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) March 21, 2021

現年53歲的傑克遜，於1995年在德克薩斯醫學院畢業後加入海軍，後來在伊拉克領導一個緊急醫療小組。他是在小布殊執政時期加入白宮醫療團隊的，並在奧巴馬（Barack Obama）和特朗普（Donald Trump）執政時期擔任過白宮內科醫生一職，如今他則是美國國會眾議院議員。

3月19日的現場影片顯示，拜登在馬里蘭州的安德魯斯聯合基地登飛機舷梯時，先是在登上幾節台階後不慎摔倒，之後拜登站起來走了兩步，又連摔了兩次，都是自行起身，看似沒有大礙。

隨後拜登繼續走完了剩下的台階，擦去了膝蓋上的灰塵，在機艙門口前向大家敬禮致意後離開。

白宮副新聞秘書尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）隨後稱，「現場風很大，我自己上台階時也差點摔倒。拜登現在完全沒事。」