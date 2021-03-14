拜登屢忘詞　健康狀況令人擔憂？上台53天未開記者會創百年紀錄

環球趣聞
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美國總統拜登（Joe Biden）到14日為止上台已53天，還未舉辦正式的總統記者會。《華盛頓郵報》12日引用加州大學聖巴巴拉分校（University of California, Santa Barbara）的研究數據報道，在上台後舉辦首場總統記者會的時間上，拜登已經創下美國100年未有的紀錄。

前總統特朗普（Donald Trump）上台27天後，就舉辦首場正式記者會，前總統奧巴馬（Barack Obama）則在上台20天後就舉辦，列根（Ronald Reagan）、克林頓（Bill Clinton）上台9天就辦了，那麼，拜登為何遲遲不辦？

有分析認為，這可能和拜登的健康問題有關。霍士新聞（Fox News）主持人漢尼提（Sean Patrick Hannity）曾說，他擔心「認知問題」會影響拜登履行總統職務的能力，拜登「顯然出現認知衰退」，暗示他無法應付記者的現場提問，「他每天說話的時候都在掙扎……這有點嚇人」。

而美媒近期披露的一系列小插曲，更是引發擔憂。2月27日，在德州的一場演講中，拜登在唸嘉賓名稱的中途突然忘詞，還一度說出「我在這裏做什麼？」。3月8日，拜登在白宮一場活動中，突然忘記自己剛剛任命的國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的名字，最後用「那個管這個機構的傢伙」來稱呼對方。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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