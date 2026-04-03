俄羅斯祭高薪激勵民眾加入無人機部隊 學生入伍首年可賺百萬元
撰文：聯合早報
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俄羅斯鼓勵國內學生加入在烏克蘭作戰的無人機部隊，但強調此舉不代表要全面動員。
路透社4月2日引述相關文件報道，俄羅斯以豐厚報酬為激勵手段，招募各地學生加入在烏克蘭作戰的無人機部隊，成為操作員和工程師。報道引述俄羅斯海參崴（Vladivostok）的遠東聯邦大學指，加入無人機部隊的學生，第一年的年薪就高達550萬盧布（約53萬港元），還有每月24萬盧布（約2萬港元）的津貼，以及完成入伍訓練的250萬盧布獎金與大學提供的20萬盧布獎金。按此金額計算，每名學生入伍一年後總計可獲得高達1108萬盧布（約108萬港元）的薪酬。
中部梁贊地區的各公司，則被分配為軍隊招募人員的配額。
克里姆林宮發言人說，尚未看到關於梁贊地區學生招募及企業招募配額的官方文件，但他證實官方正在鼓勵學生加入無人機部隊。
這個無人機部隊是應總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的要求，於去年年底成立的武裝部隊新兵種。
佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，招募邀請面向所有人開放，無論是工人、學生還是失業者，都可以報名加入無人機部隊。
俄烏戰爭已進入第五個年頭，路透社報道稱，這項鼓勵措施說明莫斯科正採取多元化策略，補充軍隊兵力。
不過莫斯科稱，此舉並不意味着全面動員。俄高層官員說，儘管烏克蘭聲稱消滅俄軍的速度超過俄軍招募速度，俄方不缺新兵。
俄羅斯安全委員會副主席、前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）上周告訴國家媒體，俄羅斯的徵兵體系仍在有效運作。
俄羅斯徵兵體系為志願士兵提供豐厚的經濟補貼。梅德韋傑夫說，去年有超過40萬人報名參軍，今年迄今為止已有超過8萬人報名。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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