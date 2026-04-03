俄羅斯祭高薪激勵民眾加入無人機部隊　學生入伍首年可賺百萬元

俄羅斯鼓勵國內學生加入在烏克蘭作戰的無人機部隊，但強調此舉不代表要全面動員。



路透社4月2日引述相關文件報道，俄羅斯以豐厚報酬為激勵手段，招募各地學生加入在烏克蘭作戰的無人機部隊，成為操作員和工程師。報道引述俄羅斯海參崴（Vladivostok）的遠東聯邦大學指，加入無人機部隊的學生，第一年的年薪就高達550萬盧布（約53萬港元），還有每月24萬盧布（約2萬港元）的津貼，以及完成入伍訓練的250萬盧布獎金與大學提供的20萬盧布獎金。按此金額計算，每名學生入伍一年後總計可獲得高達1108萬盧布（約108萬港元）的薪酬。

2026年3月7日，美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第七日之際，兩名美國官員向美媒表示，一種已被證明在烏克蘭應付俄羅斯無人機有效的美國反無人機系統很快就會被送往中東，以加強美國對伊朗無人機的防禦。圖為美軍使用的反無人機訊號槍。（網絡圖片）

中部梁贊地區的各公司，則被分配為軍隊招募人員的配額。

克里姆林宮發言人說，尚未看到關於梁贊地區學生招募及企業招募配額的官方文件，但他證實官方正在鼓勵學生加入無人機部隊。

這個無人機部隊是應總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的要求，於去年年底成立的武裝部隊新兵種。

佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，招募邀請面向所有人開放，無論是工人、學生還是失業者，都可以報名加入無人機部隊。

俄烏戰爭已進入第五個年頭，路透社報道稱，這項鼓勵措施說明莫斯科正採取多元化策略，補充軍隊兵力。

不過莫斯科稱，此舉並不意味着全面動員。俄高層官員說，儘管烏克蘭聲稱消滅俄軍的速度超過俄軍招募速度，俄方不缺新兵。

2026年3月9日，烏克蘭頓涅茨克，圖為前線烏軍士兵操作無人機控制設施測試無人機。（Getty）

俄羅斯安全委員會副主席、前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）上周告訴國家媒體，俄羅斯的徵兵體系仍在有效運作。

俄羅斯徵兵體系為志願士兵提供豐厚的經濟補貼。梅德韋傑夫說，去年有超過40萬人報名參軍，今年迄今為止已有超過8萬人報名。

本文獲《聯合早報》授權轉載

