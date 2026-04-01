澤連斯基倡復活節對能源設施停火　將請美國向俄轉達提議

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於3月31日表示，他將請求作為調解方的美國，向俄羅斯轉達希望在復活節期間停止襲擊能源基礎設施的停火提議。俄羅斯克里姆林宮稍早時間曾稱，尚未看到具體方案，但更傾向於達成全面的和平協議。



2026年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔接受路透社採訪。（Reuters）

路透社：俄方對提議反應冷淡

澤連斯基表示，他將於4月1日與美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）以及北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行線上會議，討論美國斡旋的俄烏和談的進展。

他表示，屆時將請求美國轉達復活節局部停火的提議。他又稱，如果俄羅斯發動攻擊，烏軍將會還擊。如果對方同意停止攻擊烏方能源基礎設施，烏方也會採取對等措施。

路透社報道，俄方對澤連斯基的提議反應冷淡。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）於當日稍早時間稱，未看到具體方案，又指澤連斯基應作出適當的決定，以實現真正的和平，而不僅僅是停火。他還表示，澤連斯基拖延的時間越長，烏克蘭為和平付出的代價就越高。