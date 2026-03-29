德總理拒協助霍爾木茲海峽開放　特朗普：烏克蘭也不是我們的戰爭

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日公開批評德國總理默茨（Friedrich Merz），因其拒絕協助保障霍爾木茲海峽航運安全，不認為美國對伊朗戰爭是德國事務。特朗普回擊稱，「烏克蘭戰爭也不是我們的戰爭」。



德新社報道，華盛頓與柏林之間近日言辭交鋒日益激烈。特朗普周四（3月26日）曾表示，德國官員宣稱衝突「不是我們的戰爭」的言論「不妥」，但未直接點名。此言論最初來自德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius），而默茨本月初訪問挪威時亦表態：「德國不是這場戰爭的參與者，我們也不想捲入其中。」

圖為2026年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）和德國總理默茨（Friedrich Merz）在白宮橢圓形辦公室會面。（Reuters）

《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）提到，特朗普在一次內閣會議上批評，德國不願協助保障霍爾木茲海峽航運安全。當他聽到默茨說「這不是我們的伊朗戰爭」時，他回應道：「好吧，烏克蘭戰爭也不是我們的戰爭，我們提供了幫助，但烏克蘭戰爭不是我們的戰爭。」

特朗普指出，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）之間存在「巨大的仇恨」。他強調，美國有機會結束這場戰爭，儘管戰事對美國沒有「影響」，「我認為局勢正在緩和，我們有機會完成這件事，但這不會影響到我們，因為我們身處數千公里之外。」

在同一場內閣會議中，針對媒體報道美國或將原定提供給烏克蘭的武器轉移至中東，特朗普回應表示，美國經常採取此類措施，間接證實相關消息。