美ICE下令嚴打「生育旅遊」　剷除赴美分娩獲公民身份欺詐網絡

撰文：陳楚遙
出版：更新：

路透社審閱的一封美國移民及海關執法局（ICE）周四（4月9日）內部郵件顯示，該機構已下令全國調查人員重點打擊「生育旅遊」計劃，旨在剷除協助外國孕婦赴美分娩、為子女取得公民身份的網絡。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）在一份聲明中表示，不受限制的生育旅遊造成巨大經濟負擔並威脅國安，且多數國家不提供嬰兒出生即自動獲得公民身份的服務。

ICE轄下國土安全調查局（HSI）強調，新行動將重點打擊利用合法移民程序，進行生育旅遊欺詐與金融犯罪的相關組織。

2026年4月1日美國華盛頓特區，示威者在美國最高法院大樓外舉起標語牌，總統特朗普將親赴聆訊，出席政府限制移民子女出生公民權的合法性口頭辯論。（Reuters）

美國法律未直接禁止生育旅遊，但2020年特朗普首任期頒布法案，禁止以旅遊或商務簽證為新生兒獲取公民身份，違者可被起訴。

特朗普於2025年1月20日上任首日發布行政命令，試圖拒絕父母非美國公民或非永久居民父母所生子女的公民權，惟多名聯邦法官以違憲為由阻止執行，案件已提交最高法院。

美國總統特朗普2026年4月1日上午離開白宮，前往美國最高法院，出席關於其政府限制移民子女出生公民權努力合法性的口頭辯論。（Reuters）

目前尚無官方統計生育旅遊規模。移民研究中心2020年估算，2016至2017年約有2萬至2.5萬名母親為此赴美。

國土安全部（DHS）表示知悉相關生育旅遊便利網絡，但拒絕對調查發表評論。

特朗普現身最高法院出席聆訊創下歷史　力爭終止出生公民權白宮：特朗普簽署緊急命令　向全體國土安全部員工補發停擺期工資美國參議院讓步終止國土安全部停擺　ICE及邊境部門以外將獲撥款
美國
特朗普
移民
移民政策
初生嬰兒
生育
生育旅遊