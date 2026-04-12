美ICE下令嚴打「生育旅遊」　剷除赴美分娩獲公民身份欺詐網絡

路透社審閱的一封美國移民及海關執法局（ICE）周四（4月9日）內部郵件顯示，該機構已下令全國調查人員重點打擊「生育旅遊」計劃，旨在剷除協助外國孕婦赴美分娩、為子女取得公民身份的網絡。



白宮發言人凱利（Anna Kelly）在一份聲明中表示，不受限制的生育旅遊造成巨大經濟負擔並威脅國安，且多數國家不提供嬰兒出生即自動獲得公民身份的服務。

ICE轄下國土安全調查局（HSI）強調，新行動將重點打擊利用合法移民程序，進行生育旅遊欺詐與金融犯罪的相關組織。

2026年4月1日美國華盛頓特區，示威者在美國最高法院大樓外舉起標語牌，總統特朗普將親赴聆訊，出席政府限制移民子女出生公民權的合法性口頭辯論。（Reuters）

美國法律未直接禁止生育旅遊，但2020年特朗普首任期頒布法案，禁止以旅遊或商務簽證為新生兒獲取公民身份，違者可被起訴。

特朗普於2025年1月20日上任首日發布行政命令，試圖拒絕父母非美國公民或非永久居民父母所生子女的公民權，惟多名聯邦法官以違憲為由阻止執行，案件已提交最高法院。

美國總統特朗普2026年4月1日上午離開白宮，前往美國最高法院，出席關於其政府限制移民子女出生公民權努力合法性的口頭辯論。（Reuters）

目前尚無官方統計生育旅遊規模。移民研究中心2020年估算，2016至2017年約有2萬至2.5萬名母親為此赴美。

國土安全部（DHS）表示知悉相關生育旅遊便利網絡，但拒絕對調查發表評論。