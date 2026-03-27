美國參議院讓步終止國土安全部停擺　ICE及邊境部門以外將獲撥款

經過兩個月談判，美國參議院放棄就國土安全部（DHS）改革和撥款達成全面協議，而以口頭表決方式批准撥款方案：同意撥款國土安全部以結束停擺，但移民執法局（ICE）及部分海關和邊境保護局則不包括在內。



此次參議院的讓步源自於總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（3月26日）宣布向運輸安全管理局（TSA）支付工資，該部門員工自停擺以來已無償工作近六周。

值得注意的是，該撥款方案包括一月份談判達成的條款：撥2000萬美元（約1.57億港元）為移民執法人員配備隨身攝像頭。

2026年3月23日，美國數百名移民及海關執法局（ICE）人員被命令部署至機場，以填補運輸安全管理局（TSA）人力缺口。（Reuters）

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示這一結果「令人遺憾」，並指出共和黨曾與民主黨合作推行改革，但卻未達成共識，未來仍將持續博弈。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）明確表態，稱民主黨拒絕為「無法無天」的ICE和邊境巡邏隊開「開空白支票」，除非進行重大政策改革。

據悉，ICE及相關邊境保護部門可依靠去年巨額法案剩餘的近1400億美元（約10.97萬億元）繼續運作。圖恩也表示，未來或就移民執法資金尋求新的和解法案。