習近平見桑切斯冀加強貿易新能源合作　強調共同捍衛多邊主義

中國國家主席習近平4月14日在北京人民大會堂會見訪華的西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez），雙方同意發展兩國關係符合中國與西班牙利益，希望加強貿易、新能源等領域合作。同日下午，中國全國人大常委會委員長趙樂際在北京與桑切斯會面。



習近平指出，儘管國際形勢變亂交織，中國和西班牙關係始終穩步發展，事實證明，深化合作符合兩國人民利益、順應時代發展大勢。雙方要始終將發展中西關係置於彼此對外政策重要位置，相互支持對方捍衛國家主權和領土完整。

習近平還稱，雙方要把握機遇，共謀創新發展，加強貿易、新能源、智能經濟等領域合作，鼓勵文化、教育、科研、體育交流，推動兩國全面戰略夥伴關係取得更多成果。

習近平強調，中國和西班牙都是有原則、講道義的國家，應該加強溝通、鞏固互信、緊密合作，反對世界倒退回叢林法則，共同捍衛真正的多邊主義。

2026年4月14日，趙樂際會見西班牙首相桑切斯。（Reuters）

桑切斯表示，她4年來4次訪華，表明雙方對兩國關係的高度重視。中國企業在西投資合作有力促進了西班牙經濟發展。西班牙堅定恪守一個中國原則，高度重視中國的大國地位，堅定致力於發展具有戰略定力的夥伴關係，希望加強貿易、投資、新能源等領域合作，促進人文交流。

桑切斯又指，西班牙積極支持習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方密切溝通協作，共同應對國際地緣政治、貿易保護主義、氣候變化等方面挑戰，反對「新冷戰」，反對「脫鈎斷鏈」，支持歐洲和中國增進溝通理解、加強合作。

趙樂際則在與桑切斯會談時表示，中方願同西班牙一道，落實兩國領導人重要共識，鞏固政治互信，推動全方位互利合作，攜手打造更有戰略定力、更富發展活力、更具國際影響力的中西全面戰略夥伴關系。中國全國人大願同西班牙議會一道，密切立法機構交往，加強立法、監督和治國理政經驗交流，為兩國務實合作營造良好法治環境。