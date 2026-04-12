習鄭會｜鄭麗文還原閉門會細節：習近平斥｢裝糊塗｣才不明九二共識

備受矚目的「習鄭會」於10日上午在北京圓滿結束。當日下午，國民黨主席鄭麗文在中國大飯店召開中外記者會，親自還原與中共總書記習近平閉門會談的重點。



在回答涉「九二共識」「一中各表」等政治性較強的問題時，鄭麗文轉述，習近平在會談中明確指出，當年「辜汪會談」早已將九二共識內容釐清，並稱「除非心中很陰暗，除非特別裝糊塗，否則的話不會不知道『九二共識』真正的內容是什麼。」



「九二共識」仍是唯一政治基礎 習近平：除非內心陰暗裝糊塗

綜合新加坡《聯合早報》、台灣《ETtoday新聞雲》報道，鄭麗文在回答台媒提問是否同習近平提「一中各表」時，沒有正面回答，僅說自己有把九二共識的內容再說一次。

此外，鄭麗文也轉述習近平會談時表達，「事實上當時的辜汪會談就把『九二共識』的內容說得非常的清楚，除非心中很陰暗，除非特別裝糊塗，否則的話不會不知道『九二共識』真正的內容是什麼，不需要惡意的去扭曲，更不應該惡意的去破壞兩岸關係的和解和平的發展。

1993年「辜汪會談」，當時的海基會董事長辜振甫（左）、海協會會長汪道涵（右）在新加坡展開歷史性會談，奠定了兩會聯繫與會談制度的基礎，開啟兩岸以協商代替對抗的新時代。 （資料圖片）

鄭麗文也強調，「今天成功的會面，證實了過去這幾個月我跟大家所說的兩岸交流對話，唯一的政治基礎就是堅持『九二共識』，反對台獨。」

「九二共識」成選舉拉票毒藥 鄭麗文稱需用「新語言」與年輕人溝通

針對傳媒質疑「九二共識」在 00 後年輕世代中已毫無感召力，甚至淪為國民黨的「票房毒藥」，鄭麗文在會上給予了正面回應。她坦言，九二共識確實發生在許多青年出生之前，但這並不代表其失效。

鄭麗文表示，國民黨未來的責任是「與時俱進」，透過不同的語言或更符合當下的表述方式，讓每一代年輕人了解，在當前階段面對的是什麼樣的一個挑戰，「如何透過九二共識跟反對台獨來避免戰爭，避免悲劇，來攜手締造和平，在和平的基礎上謀取人民最大的福祉。」

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習近平籲用「愚公移山」精神化解兩岸差異

兩岸長期存在的制度與生活方式差異，一直是對話的深水區。鄭麗文轉述，習近平強調，大陸方面「尊重台灣同胞選擇的社會制度與生活方式」，但同時也希望台灣民眾能正面看待大陸的發展成就。

習近平形容化解兩岸歧見需要「耐心與恆心」，應秉持「愚公移山」與「精衛填海」的精神。鄭麗文引述習近平的話說：「冰凍三尺非一日之寒，只要大家有共同的心靈契合，有話好好說，有事多商量。」

習近平也強調「見面特別重要」，雙方能見上一面的差別很大，唯有透過增加交流與認識，拉近歧異、擴大善意並累積互信，兩岸和平穩定才有基石。鄭麗文則說，「只要對兩岸和平有幫助的事我都願意做，只要對兩岸和平有幫助的人，我都願意見。」

習近平則回應，「只要有利於兩岸和平發展的主張都全力去做，只要有利於兩岸和平發展的事都應該去全力去做，所以這是一個大家相互共同努力，相互共同想要達成的目標跟方向。」