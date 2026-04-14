桑切斯訪華：會晤習近平加強中西關係　到訪小米推動技術合作

中國國家主席習近平4月14日在北京會見訪華的西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez），雙方承諾加強兩國關係，共同維護全球和平發展。桑切斯13日還訪問了小米北京總部，獲小米行政總裁雷軍親自陪同參觀。



習近平指出當今世界一片混亂，國際秩序正在瓦解，深化中西關係符合兩國共同利益，呼籲加強溝通互信，捍衛多邊主義。

桑切斯表示，國際法屢遭破壞，加強中西聯繫對促進和平繁榮至關重要，希望中國在氣候變化、安全等領域發揮更大作用，並呼籲歐洲在相關領域加倍努力。

他其後稱，西班牙需要與中國建立更緊密但平衡的經濟關係，形容加強與中國的合作符合西班牙及歐洲的利益。

桑切斯亦談到伊朗局勢，稱國際的合法性遭以色列基本上侵犯，並覺得沒有國家比中國更勝任對話者以結束伊朗戰爭。

2026年4月14日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）。（新華社）

桑切斯此次訪華，正值多國尋求與中國保持聯繫、對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政策感到日益不安的背景，他也是今年繼英國、加拿大等國之後，又一位訪華的歐洲國家領導人。

此外，桑切斯亦在13日訪問小米，在雷軍陪同下，親自體驗小米汽車、眼鏡、手機等產品，稱讚了小米汽車，更是親切地與雷軍一起自拍。桑切斯在社交媒體X上發文表示，已向雷軍介紹西班牙的產業、物流生態等利於中西企業開展高水準技術合作的條件。

據悉，小米自2017年進軍西班牙，已成為西班牙市場份額最大的智能手機品牌，去年市場佔率高達30%，小米汽車將計劃於2027年啟動海外交付。