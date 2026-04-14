桑切斯訪華：會晤習近平加強中西關係 到訪小米推動技術合作
撰文：林嘉敏
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中國國家主席習近平4月14日在北京會見訪華的西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez），雙方承諾加強兩國關係，共同維護全球和平發展。桑切斯13日還訪問了小米北京總部，獲小米行政總裁雷軍親自陪同參觀。
習近平指出當今世界一片混亂，國際秩序正在瓦解，深化中西關係符合兩國共同利益，呼籲加強溝通互信，捍衛多邊主義。
桑切斯表示，國際法屢遭破壞，加強中西聯繫對促進和平繁榮至關重要，希望中國在氣候變化、安全等領域發揮更大作用，並呼籲歐洲在相關領域加倍努力。
他其後稱，西班牙需要與中國建立更緊密但平衡的經濟關係，形容加強與中國的合作符合西班牙及歐洲的利益。
桑切斯亦談到伊朗局勢，稱國際的合法性遭以色列基本上侵犯，並覺得沒有國家比中國更勝任對話者以結束伊朗戰爭。
桑切斯此次訪華，正值多國尋求與中國保持聯繫、對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政策感到日益不安的背景，他也是今年繼英國、加拿大等國之後，又一位訪華的歐洲國家領導人。
此外，桑切斯亦在13日訪問小米，在雷軍陪同下，親自體驗小米汽車、眼鏡、手機等產品，稱讚了小米汽車，更是親切地與雷軍一起自拍。桑切斯在社交媒體X上發文表示，已向雷軍介紹西班牙的產業、物流生態等利於中西企業開展高水準技術合作的條件。
據悉，小米自2017年進軍西班牙，已成為西班牙市場份額最大的智能手機品牌，去年市場佔率高達30%，小米汽車將計劃於2027年啟動海外交付。