美16歲少年涉郵輪上姦殺繼姐　將按成年身份受審　仍獲保釋捱批

美國佛羅里達州一名16歲少年哈德遜（Timothy Hudson），因涉嫌在嘉年華遊輪（Carnival Cruise）上性侵並殺害其 18 歲的繼姐，4月13日被美國司法部以謀殺及嚴重性虐待罪名起訴。這宗發生於去年11月的駭人命案，因法庭文件近日解封而曝光，嫌犯將以成年人身份受審；不過，他目前仍獲准保釋，引發受害者家屬的強烈批評。



案中死者為18歲的科普納（Anna Kepner），事發時她正與家人一同乘搭遊輪，當遊輪即將返回佛羅里達州時，她的屍體在一個房間的床下被發現，用毯子和救生衣掩蓋。據法醫鑑定報告指出，科普納死於11月6日，死因是機械性窒息，即因外物或外力導致無法呼吸。

據美媒報道，她們一家是三代同堂遊玩，但其家庭組成複雜，包括科普納的生父和繼母、親兄弟姐妹和繼兄弟姐妹。

16歲疑犯哈德遜（Timothy Hudson）於3月10日被正式起訴。案件細節此前處於保密狀態，直到上周五封存令被解除，案情得以公諸於世。邁阿密美國地方法院法官布魯姆（Beth Bloom）應政府要求，裁定哈德遜將作為成年人接受起訴。美國司法部週一表示，他將被控謀殺和嚴重性侵。

儘管面臨嚴重指控，哈德遜自2月被捕以來，一直獲准保釋，由他的一位叔叔負責看管。據新解封的法庭記錄顯示，法官2月6日下令哈德遜必須佩戴電子腳鐐，但上周再修改命令，允許他與父親到一家園藝公司待幾天。

對此，科普納的父親表示相信司法公正，但他對哈德遜未被拘留「深感不安」，他說：「這種情況對整個家庭來說都極其痛苦和複雜。」