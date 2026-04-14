美國加州州長熱門候選人被指控性侵　宣布退出競選並辭任眾議員

美國民主黨眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）周一（4月13日）表示將辭去眾議員職務。迫於兩黨壓力，若不主動辭職，他或將因性行為不端指控被驅逐出國會，該指控也已擾亂其加州州長競選。



共有四名女性指控斯沃韋爾性行為不端，其中1人更是指控他強姦，另有女性指控其發送未經請求的圖片、進行未經同意的性接觸。

斯沃韋爾誓言將反擊部分不實指控，但表示需為自身錯誤「承擔責任」。他稱，未經正當程式就驅逐議員不妥，但讓選民利益受損也不合理，因此決定辭職。目前其辭職生效時間尚未確定。

美國民主黨加州眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）2025年9月出席國會會議（Reuters）

此前，來自德克薩斯州的共和黨眾議院岡薩雷茲（Tony Gonzales）被指控行為不當，其上月承認與一名已自殺身亡的前工作人員有染，隨後退出競選。

兩位議員離任相互抵消，暫不改變共和黨在眾議院的微弱優勢。共和黨目前的217比214的多數席位將變為216比213。兩人離任後將通過特別選舉進行補選，且所在選區均為各自政黨穩固控制區。

斯沃韋爾退出州長競選後，億萬富翁斯蒂爾（Tom Steyer）和前眾議員波特（Katie Porter）民主黨主要候選人，加州州長選舉將按初選規則推進。