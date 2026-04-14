美國截獲約5萬片瀕危乾魚翅　疑偽裝成汽車零件走私香港

美國魚類及野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service，USFWS）4月13日宣布，調查人員在2025年10月於美國多個港口截獲大約5萬片乾魚翅，市值超過100萬美元（約780萬港元）。



根據美國魚類及野生動物管理局的聲明，當局首先在阿拉斯加安克雷奇（Anchorage）起獲一批乾魚翅後，再於阿拉斯加、肯塔基州路易斯維爾（Louisville）及辛辛納提（Cincinnati）發現更多乾魚翅，合共超過1600磅，市值逾100萬美元。

當局指，該批乾魚翅偽裝成汽車零件，屬一個由墨西哥走私到香港的非法走私網絡的一部分貨物。

USFWS表示，被截獲的乾魚翅主要來自受《瀕危野生動植物種國際貿易公約》保護的絲鯊（silky shark，又名鐮狀真鯊）和深海狐鯊（bigeye thresher shark，又名大眼長尾鯊），指不法之徒違反多項野生自然法，強調當局會阻止瀕危物種產品的非法貿易。

聲明提到，今次是跨國打擊非法野生物種貿易的「雷霆行動」（Operation Thunder）的一部分，USFWS與國際夥伴分享情報，截斷非法魚翅網絡。當局同時呼籲民眾不要購買含有魚翅的產品，並就任何違反野生自然的情況舉報。