巴西總統盧拉直播健身曬體能　80歲高齡備戰十月大選

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）透過社交媒體直播健身片段，積極展示其健康形象，為預計於10月舉行的總統大選備戰。



根據《衛報》（The Guadian）4月13日報道，現年80歲的盧拉將可能對上現年44歲的對手弗拉維奧（Flávio Bolsonaro），形成一場年齡差距近一倍的對決。這將是盧拉自1989年以來第七次競選總統。

盧拉的妻子羅桑吉拉（Janja Lula da Silva）於13日早晨直播他在健身房進行深蹲等訓練的畫面，並稱盧拉已先在跑步機上運動45分鐘。盧拉的支持者在社交媒體讚揚其體能狀態，稱其「狀態極佳，足以照顧巴西至2030年」。盧拉本人也在影片中表示：「我們無法阻止時間流逝，（但）我們可以照顧自己的健康。」

盧拉的競爭對手弗拉維奧是去年因非法奪權未遂被判27年監禁的前極右翼總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之子。他試圖塑造自己為比盧拉年輕、且比其父親溫和的替代人選。

弗拉維奧上月曾將80歲的盧拉比作「破舊的雪佛蘭」，盧拉則回擊稱其入獄的父親才是「在改裝廠的雪佛蘭」，若盧拉成功連任，將創下其個人的第四個總統任期。