巴西網紅為呃Like自導自演綁架案　夫不知情慘遭毆打淪唯一受害者

巴西一名網紅聲稱自己遭到綁架，在支付贖金之後才死裏逃生，引發當地社會關注。不過警方在調查近一年後發現，這宗「綁架案」根本就是網紅自導自演，而唯一的受害者只有網紅的丈夫。



據ODDITYCENTRAL報導，2025年4月21日，女網紅弗拉加（Monniky Fraga）和丈夫盧卡斯（Lucas）在返家途中，於巴西北部伊加拉蘇遭三名持槍男子攔下。

巴西女網紅弗拉加（Monniky Fraga）（截取自YouTube@@sbtjornalismooficial）

【延伸閱讀】為流量？美國17歲抖音美少女泣談父母被槍殺 調查驚揭疑是她開槍（點擊放大瀏覽）

+ 14

弗拉加在社群媒體上發布了一系列帖子，講述了這段可怕的經歷。她在社群媒體上描述，兩人被強押上車，帶往河邊森林，對方不斷威脅「不付錢就開槍」，逼他們支付贖金。

弗拉加在貼文中指出，當下她想到孩子，所以向歹徒哀求：

我什麼都可以給，拜託放我走。

她聲稱歹徒威脅要拿槍射擊腿部，讓她一度以為無法活着回家。家人支付贖金後，夫妻倆才被丟包在偏遠地區，安全獲釋。

盧卡斯在過程中遭到歹徒毆打，脫困後立刻報警。警方成立專案小組調查，卻發現弗拉加在案發前後，持續聯絡其中一名嫌犯，行跡十分可疑。警方進一步分析通聯紀錄與證據，認為這一案件「極可能是受害者與犯嫌共謀的勒索計畫」。

巴西女網紅弗拉加（Monniky Fraga）（截取自YouTube@sbtjornalismooficial）

離譜的是，調查顯示盧卡斯完全不知情，是整件事件中唯一真正受害的人。他不僅深信性命受威脅，還在過程中遭到暴力攻擊。2026年3月25日，弗拉加因涉嫌勒索、詐欺及報假案遭警方逮捕。目前已有一名共犯被拘留，一人於去年死亡，另有一人仍在逃。

此案曝光後引發輿論譁然，許多網友質疑她利用恐怖經歷博取關注，甚至不惜讓家人深陷危險之中。弗拉加的律師則尚未對外發表任何回應。

【延伸閱讀】美國網紅為吸流量「賺錢吃飯」 向露宿者送「酒+開山刀」遭狠批（點擊放大瀏覽）

+ 9

延伸閲讀：

TikTok百萬少女網紅身亡 剛慶祝17歲生日 狂迷追求不遂狠心槍殺

上廁所也要計時？紐約學校推數位通行證 學生不滿「被監視」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】