足球｜法國麥巴比剛傷癒少打一人友賽照贏巴西　兩隊實力分野明顯

「高盧雄雞」法國隊在星期四（3月26日）於美國進行的一場焦點友誼賽中，以2：1擊敗「森巴軍團」巴西隊，為兩個多月後開踢的2026年美加墨世界盃奠定了良好基礎。



不得不提的是，法國隊在下半場開賽不久就被罰剩10人，在這樣的情況下還能戰勝五屆世界盃冠軍巴西隊，可見雙方已存在實力差距。

足球友誼賽法國2：1勝巴西。（Getty images）

麥巴比距法國隊進球紀錄只差一球

皇家馬德里球星麥巴比（Kylian Mbappe）在第32分鐘突入禁區後挑射破門，為法國隊取得領先，而這個進球也讓他距離追平隊史進球紀錄僅差一球。

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已從國家隊退役的基奧特（Olivier Giroud）是法國隊的歷史最佳射手，他用137場比賽為法國隊攻入了57球。27歲的麥巴比至今為法國出場95次，攻入56球。

對於主帥迪甘斯（Didier Deschamps）來說，看到麥巴比能以標誌性的高效方式進球，令他尤為興奮，因為這名法國隊長最近剛從近三周的膝傷中復出。

第55分鐘，法國後衛於烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）在禁區邊緣放倒韋斯利雲尼素斯（Wesley Vinicius），原本只領到一張黃牌，但在視像助理裁判（VAR）回看後，主裁判將黃牌升級為紅牌將他罰離場。不過，法國隊還是成功頂住壓力，在第65分鐘由艾基迪基（Hugo Ekitike）擴大領先優勢。

麥巴比在第32分鐘突入禁區後挑射破門，這個進球讓他距離追平隊史進球紀錄僅差一球。（Getty images）

迪甘斯隨後將麥巴比和艾基迪基換下，巴西隊雖憑藉基爾臣比爾馬（Bremer）的近距離射門將比分改寫為1：2，但終究無力回天。

安切洛堤對巴西隊表現只滿意一半

對於球隊的表現，巴西主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）表示他「只滿意一半」。

他說：

輸掉比賽時，你永遠不該感到高興……結果不是最重要的，但它確實反映了我們那些地方做得好，那些地方需要改進。 安察洛堤

「從整體來看，我是滿意的，因為球隊有拼勁，有競爭力，還通過定位球取得了進球，這一點很重要。但我們當然不該對結果感到滿意。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】