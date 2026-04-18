特朗普：很快公開首批UFO文件　應讓公眾判斷真偽｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月17日表示，政府將很快公開第一批有關「不明飛行物（Unidentified Flying Object，UFO）」的文件。



據路透社報道，特朗普在亞利桑那州出席右翼組織「美國轉捩點」(Turning Point USA）集會時透露，政府檢視與UFO相關的資料時，發現很多非常有趣的文件，首批文件會很快公開，「這樣你就可以出門去確認一下，看看這種現象是否真確。」

前總統奧巴馬（Barack Obama）在早前接受Youtube網紅Brian Tyler Cohen的Podcast節目訪問時，正面回應外星人存在論，他直言：「它們是真的，但我沒有見過（They're real, but I haven't seen them）」。

2026年4月17日，美國亞利桑那州，圖為特朗普出席美國轉捩點活動。（Getty）

特朗普過往曾批評奧巴馬不當洩露機密信息。今年2月，特朗普指示美國各部門開始公關有關UFO、不明空中現象和可能的外星生命的政府文件，理由是民眾對這個問題非常感興趣。