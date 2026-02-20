特朗普批奧巴馬談外星人屬泄密後　下令啟動解密UFO等相關文件

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）日前受訪時提到「外星人確實存在」，隨即引起大眾熱議。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月19日先是批評奧巴馬泄漏機密資訊，再於同日以「公眾表現出極大興趣」為由，稱將下令啟動解密與不明飛行物（UFO）和外星生命相關的政府文件。



路透社報道，特朗普周四在社交媒體Truth Social發文，稱他將下令戰爭部長（前稱國防部長）及其他相關部門，啟動識別和公布與外星人和地外生命（Extraterrestrial Life）、不明飛行物、不明異常現象（UAP）相關的政府文件的程序。

2026年2月19日，美國總統特朗普到訪問位於美國佐治亞州的鋼鐵公司期間，於活動結束時作出舉起雙手的動作。（Reuters）

特朗普同日稍早曾批評奧巴馬日前發表「外星人存在論」泄漏了機密訊息，他在空軍一號向記者表示：「他（奧巴馬）泄漏了機密資訊……他不應該這麼做。他犯了個大錯。」

然而，特朗普未提供任何證據來支持對奧巴馬的指控。當被問及是否見過外星人存在的證據時，前者表示：「我不知道他們（外星人）是否真的存在。」

美國前總統奧巴馬2024年8月20日在伊利諾州芝加哥舉行的民主黨全國代表大會（DNC）第二天會期發表演說，多次表明他認為賀錦麗是能為美國人而戰的總統人選。（Reuters）

路透社稱，美國國防部近年來加強了對不明飛行物報告的調查力度，但高級軍事人員2022年曾表示，他們沒有發現任何證據表明外星人曾到訪或在地球墜毀。