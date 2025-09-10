美國眾議員公開懷疑UFO影片　疑未受無人機攻擊影響續飛行｜有片

美國眾議院召開聽證會，有議員展示有關「不明異常現象」（Unidentified Anomalous Phenomena，UAP）的影片，聲稱在美軍MQ－9「死神」無人機攻擊一個不明飛行物（UFO）後，UFO儘管疑似受到攻擊但仍繼續按原本方向飛行。



美國廣播公司（ABC）報道，根據影片，其中可見在黑白錄像中，一個白色物體快速移動到鏡頭中央，隨後疑似受到攻擊，並飛散出碎片，不過之後又快速離開鏡頭繼續飛行。

儘管大部份出席聽證會的成員都對這片段感到驚訝，不過公布影片的共和黨籍眾議員Eric Burlison表示不會猜測影片中的物體是甚麼，他稱片段日期為2024年10月30日，地點在也門海岸上空。

他還在會議上指，不明飛行物當時是遭到AGM-114地獄火導彈攻擊，並強調公眾有權知悉事件，還質疑軍方為何不早公布這段於去年10月30日在也門海域上由攻擊方MQ－9拍攝的影片。

不過報道指，儘管導彈好像擊中目標，但僅僅是造成「擦傷」因導彈並未爆炸。

報道引述國防部官員，指對此沒有可以提供的資訊，國防部發言人也表示「沒有什麼可以提供的訊息」。

Eric Burlison在聽證會後將影片上傳到社交平台，強調影片從不具名舉報人處獲得，並且正在對事件進行獨立調查。