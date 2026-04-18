日本長野連續5級地震　立山黑部纜車部份路段停駛　震度最高5強級

日本本州長野縣北部4月18日連續發生兩次黎克特制5級或以上的淺層地震，一次為5級，一次為5.1級。連續地震的最高震度為5強級，據日本放送協會（NHK）指，此為長野縣北部自2018年5月以來最高。



氣象廳：未來一周需警惕

日本氣象廳官員下午召開記者會時指，未來一周左右需警惕類似震級地震，「在震感強烈的地區，落石和山泥傾潟風險較高，請密切關注未來的地震活動和降雨情況。」

立山黑部纜車停駛部份路段

NHK引述立山黑部觀光公司指，連接長野縣大町市和富山縣立山町的觀光路線——立山黑部阿爾卑斯山脈路線，自地震發生後立即暫停黑部湖至室堂段的纜車、索道和電動巴士營運，以展開安全檢查。

JR部份路段停駛

JR東日本公司也指受地震影響，JR篠之井線松本站至長野站雙向停駛。此外多條路線出現延誤。

第一次地震發生於當地下午1時20分左右，為黎克特制5級，震源深度10公里，震度為5強級，為長野縣大町市地區。受地震影響，北陸新幹線一度停駛。

第二次地震發生於當地同日下午2時54分，為5.1級地震，震源深度同為10公里，震度為5弱級，為長野市及大町市地區。

東京電力公司（TEPCO）表示，位於新潟縣柏崎市和刈羽村的柏崎刈羽核電廠6號機組目前運作正常，未出現異常狀況。