日本氣溫40°C以上日子增多　氣象廳增設「酷暑日」

日本近年接連遭遇熱浪襲擊，高溫天氣不再罕見。有鑒於此，氣象廳在經過公開投票後，於4月18日宣布將最高氣溫超過40攝氏度的日子命名為「酷暑日」，旨在向大眾強調高溫天氣的危險。今次命名是日本繼2007年設立「猛暑日」分級以來，再有新增。



日本氣象廳負責人表示：「在地球暖化等因素導致氣候逐漸變化的情況下，希望民眾聽到『酷暑日』這個詞時，能意識到這是一種需要採取對策的高溫天氣。」

2026年4月18日，日本近年接連遭遇熱浪襲擊，高溫天氣不再罕見。有鑒於此，氣象廳在經過公開投票後，於4月18日宣布將最高氣溫超過40攝氏度的日子命名為「酷暑日」，旨在向大眾強調高溫天氣的危險。今次命名是日本繼2007年設立「猛暑日」分級以來，再有新增。（日本氣象協會網站）

日本氣象廳對不同炎熱氣溫下的日子均有不同表述，現行高溫分類為攝氏25度以上「夏日」、30度以上「真夏日」，以及35度以上的「猛暑日」，惟欠缺對攝氏40度以上的命名。日本氣象廳通過官網公開投票後，最終在13個候選名稱中，選中「酷暑日」，這個名稱獲約20.3萬票而高居第一，它的得票數還是第2名「超猛暑日」的3倍以上。其他候補還有「嚴暑日」、「極署日」、「激署日」、「烈暑日」、「劇暑日」、「大暑日」等。

2026年4月18日，圖為日本氣象廳將氣溫超過40攝氏度的日子命名為「酷暑日」。（NHK）

日本自1972年在宇和島市首次錄得氣溫為40.2攝氏度後，氣溫突破40攝氏度的天數便逐漸增加。自2018年起，更是每年都會出現氣溫超過40攝氏度的極端高溫；甚至在去年錄得有連續9天氣溫都超過40攝氏度的情況，刷新了有史以來連續高溫天數的最長紀錄。