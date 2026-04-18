日本自衛隊官員闖入中國使館　檢方對實施鑑定拘留

日本東京地方檢察廳4月17日就23歲自衛隊官員村田晃大強闖中國駐日本大使館一事，對他實施鑑定拘留，以調查他是否具備刑事責任能力。鑑定拘留期限將持續至6月16日。



共同網報道，東京警視廳稱，村田因涉嫌3月24日上午闖入大使館院內被逮捕，4月14日再次被捕，理由是在使館院內持有菜刀。報道指，村田最初表示「當時想向大使表達意見。若不被採納就以自殺讓人震驚」，還作出大意為希望中方克制對日強硬言論的說明。

在北京，外交部發言人郭嘉昆說，近年來，針對中國駐日外交機構的滋擾和挑釁不斷，近期更出現自衛隊現役官員持刀闖館等一系列嚴重惡性事件。這些事件暴露出當前日本存在的諸多深層問題，包括日本國內右翼思潮和勢力猖獗，客觀理性的聲音受到壓制。

郭嘉昆。（外交部）

他說，日本政府在歷史、台灣等涉及中日關係重大核心問題上的錯誤政策，正確的歷史教育嚴重缺失，日本安保政策朝著進攻性、擴張性、危險性的方向轉變，日方對自衛隊失管失控，日本國內應深思如何從根本上解決問題，剷除背後的社會土壤。他又表示，中方再次敦促日方反思糾錯，給中方一個負責任交代。