內塔尼亞胡同意與黎巴嫩停火　以媒：但以軍不會撤出黎南部

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月16日宣布，黎巴嫩和以色列17日起停火10天。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）隨後表示，回應了特朗普有關呼籲，同意達成一項臨時停火以推進談判。他表示，以色列在談判中有兩個要求：解除真主黨的武裝，及達成一項可持續的和平協議。多家以色列媒體同日報道，以色列雖同意停火，但不會從黎巴嫩南部撤軍。



2025年5月21日，以色列耶路撒冷，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行記者會時發表講話。（Reuters）

以色列公共廣播公司和第12頻道報道，內塔尼亞胡當天與安全內閣舉行電話會議，通報他已同意特朗普提出的停火請求。

他在會議上表示，以軍將在黎巴嫩南部維持現有部署，以方將這一區域視為安全「緩衝區」，並稱根據當前停火協議條款，允許以軍在發現「威脅」時繼續採取行動。

圖為2026年4月16日，在以色列空襲後，黎巴嫩境內升起濃煙。 （Reuters）

真主黨：只要佔領持續就有權抵抗

半島電視台阿拉伯語頻道報道，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）一名高級消息人士稱，停火協議不應允許敵方在黎境內擁有行動自由，否則將使局勢回到3月2日之前的狀態。

該官員表示，只要以色列軍隊仍駐留在黎巴嫩領土上，黎巴嫩就保留抵抗的權利，「只要佔領仍存在於我們的土地上，黎巴嫩及其人民就有權通過一切手段進行抵抗，以迫使其撤離。

黎巴嫩議會真主黨籍議員法德拉拉（Hassan Fadlallah）稱，真主黨將密切關注以色列是否「切實、有效」履行停火承諾。