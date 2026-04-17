美國務院：以黎停火10天期限可延長 黎巴嫩須阻止真主黨發動攻擊
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月16日宣布，黎巴嫩和以色列17日起停火10天。美國國務院表示，停火會於美國東部時間當日下午5時（香港時間17日清晨5時）開始，為期10天，以便雙方就達成永久性安全與和平協議展開談判。國務院補充說，停火期限可經雙方同意延長。
美國國務院的聲明稱，一旦停火生效，黎巴嫩政府將採取措施，防止真主黨（Hezbollah）及其境內所有其他非國家武裝組織，對以色列發動任何攻擊、行動或敵對活動。華府方面表示，該聲明的文字已獲得以色列和黎巴嫩的同意。
聲明又稱，各方均承認黎巴嫩安全部隊對該國主權和國防負有專屬責任；任何其他國家或團體，都無權聲稱自己是黎巴嫩主權的保障人。
本月8日，美國、以色列與伊朗同意停火兩周。但以色列隨後繼續空襲黎巴嫩，並推進在黎南部的地面行動。伊朗批評美以違反停火協議，稱黎巴嫩屬臨時停火協議範圍。
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