美國尖端研究領域11科學家接連死亡或失蹤引關注 特朗普承諾徹查
撰文：韓學敏 成依華
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美媒指，近數年內有至少11名與美國軍事、核能及航空航天等機密研究相關的科學家離奇死亡或失蹤，引發關注，白宮4月17日表示會調查，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱，已聽取簡報並稱會在一週半內知道答案，他形容情況「相當嚴重」。
綜合霍士新聞（Fox News）、新聞周刊（Newsweek）報道，最初有媒體留意到自2023年中起，有10名美國太空、國防和核能領域的科學家死亡或失蹤，至2026年4月17日，霍士新聞指有第11人，為一名2022年6月據報死於自殺的女科學家。
報道指，該名最新受到關注的女科學家是阿拉巴馬州研究員埃斯克里奇（Amy Eskridge），她終年34歲，生前研究領域是反重力技術。她的死亡被報告為自殺，但由於其研究背景與其他案件相似，近期在美國網絡引發廣泛討論與猜測。
新聞周刊統計指，根據新聞資訊或訃告等資料，其餘10人中，有5人死亡，5人失蹤。5名死者介乎46至67歲，其中兩人死於槍擊、一人失蹤後遭發現死亡，兩人死因未明，訃告未有透露。
白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，白宮正與聯邦調查局等機構合作，全面審查所有案件以尋找潛在關聯，並承諾「不會遺漏任何線索」。
在11宗案件中，數宗內涉事者為與美國能源部旗下國家核子安全局（NNSA）實驗室有關的員工。NNSA證實已知悉相關報告並正在調查。目前官方未確認這些案件之間存在任何聯繫。