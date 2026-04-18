美國尖端研究領域11科學家接連死亡或失蹤引關注　特朗普承諾徹查

美媒指，近數年內有至少11名與美國軍事、核能及航空航天等機密研究相關的科學家離奇死亡或失蹤，引發關注，白宮4月17日表示會調查，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱，已聽取簡報並稱會在一週半內知道答案，他形容情況「相當嚴重」。



綜合霍士新聞（Fox News）、新聞周刊（Newsweek）報道，最初有媒體留意到自2023年中起，有10名美國太空、國防和核能領域的科學家死亡或失蹤，至2026年4月17日，霍士新聞指有第11人，為一名2022年6月據報死於自殺的女科學家。

報道指，該名最新受到關注的女科學家是阿拉巴馬州研究員埃斯克里奇（Amy Eskridge），她終年34歲，生前研究領域是反重力技術。她的死亡被報告為自殺，但由於其研究背景與其他案件相似，近期在美國網絡引發廣泛討論與猜測。

新聞周刊統計指，根據新聞資訊或訃告等資料，其餘10人中，有5人死亡，5人失蹤。5名死者介乎46至67歲，其中兩人死於槍擊、一人失蹤後遭發現死亡，兩人死因未明，訃告未有透露。

圖為其中一名死者麻省理工學院（MIT）核科學與工程教授、等離子體科學與聚變中心（PSFC）主任洛雷羅（Nuno F Gomes Loureiro），他2025年12月在家中遭槍殺，疑兇也是同月布朗大學槍擊案的疑兇（資料圖片，Reuters）

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，白宮正與聯邦調查局等機構合作，全面審查所有案件以尋找潛在關聯，並承諾「不會遺漏任何線索」。

2026年4月8日，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）主持記者會。 （Reuters）

在11宗案件中，數宗內涉事者為與美國能源部旗下國家核子安全局（NNSA）實驗室有關的員工。NNSA證實已知悉相關報告並正在調查。目前官方未確認這些案件之間存在任何聯繫。