美國海軍發布膳食照片　駁斥中東軍艦食物短缺傳聞

外媒近日指部署在中東的美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）和兩棲攻擊艦「的黎波里號（USS Tripoli）」存在食物短缺、品質不佳問題。對此，美國海軍4月18日公布新鮮膳食的照片予以反駁。



此前，外媒多篇報道稱海軍餐盤食物量少，有流傳照片顯示「的黎波里號」上的餐食僅有小份碎肉與粟米餅、「林肯號」的則是簡單提供水煮紅蘿蔔、乾肉餅與加工肉片。食物短缺的同時又因領空封閉影響，郵件暫停無法寄送補給包裹，軍眷紛紛擔憂長時間執行海上封鎖任務的海軍。

美國軍方高層紛紛表態否認傳聞，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）抨擊相關報道為「假新聞」，並強調兩艘艦艇儲備逾30天食物。

海軍作戰部長、中央司令部司令也先後發聲明，強調艦上食物充足、營養均衡，還稱郵件寄送禁令已解除。

美國海軍4月18日在社交媒體X上公布兩艘艦艇上新鮮餐食的照片，稱顯示海軍享用足夠份量的膳食、食品補給充足，並配文表示海軍定期享用餐食，無中斷和短缺。