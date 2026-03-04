伊朗局勢｜特朗普宣布為海上原油運輸提供保險　必要時海軍護航

中東局勢惡化，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月3日發文宣布，美國將為海上原油運輸提供保險，必要時海軍將護航，相關措施立即生效。



圖為2026年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）和德國總理默茨（Friedrich Merz，不在圖中）在白宮橢圓形辦公室會面。（Reuters）

特朗普表示，已指示美國國際開發金融公司（ U.S. International Development Finance Corporation, DFC ）以非常合理的價格，為所有通過海灣地區的海上貿易，特別是能源運輸，提供政治風險保險和財務安全保障，這項服務向所有航運公司開放。

他又稱，如有必要，美國海軍將盡快開始護送油輪通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。他強調，美國將確保能源自由流動到世界各地，美國的經濟和軍事實力是世界上最強大的，更多行動將會陸續宣布。

圖為2026年3月2日，從阿曼拍攝途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻。（Reuters）

伊朗革命衛隊2日表示，作為石油出口咽喉要道的霍爾木茲海峽已被關閉，揚言任何嘗試駛經當地的船隻將被開火，絕不允許一滴石油離開中東地區。雖然美國中央司令部其後否認該說法，指霍爾木茲海峽實際上仍然開放，但外界持續憂慮局勢將進一步惡化。