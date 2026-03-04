伊朗局勢｜特朗普宣布為海上原油運輸提供保險 必要時海軍護航
撰文：蕭通
出版：更新：
中東局勢惡化，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月3日發文宣布，美國將為海上原油運輸提供保險，必要時海軍將護航，相關措施立即生效。
特朗普表示，已指示美國國際開發金融公司（ U.S. International Development Finance Corporation, DFC ）以非常合理的價格，為所有通過海灣地區的海上貿易，特別是能源運輸，提供政治風險保險和財務安全保障，這項服務向所有航運公司開放。
他又稱，如有必要，美國海軍將盡快開始護送油輪通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。他強調，美國將確保能源自由流動到世界各地，美國的經濟和軍事實力是世界上最強大的，更多行動將會陸續宣布。
伊朗革命衛隊2日表示，作為石油出口咽喉要道的霍爾木茲海峽已被關閉，揚言任何嘗試駛經當地的船隻將被開火，絕不允許一滴石油離開中東地區。雖然美國中央司令部其後否認該說法，指霍爾木茲海峽實際上仍然開放，但外界持續憂慮局勢將進一步惡化。
伊朗國防部：刺殺伊朗指揮官就能讓軍隊崩潰 這是錯誤判斷｜最新伊朗局勢｜英國向塞浦路斯派遣驅逐艦及直升機 強化空軍基地防禦伊朗國防部：每名指揮官至少3名繼任者 不會出現真空特朗普警告：更多火力待發 對伊軍事行動或延長伊朗局勢｜特朗普否認被以色列拖入戰事 反而是美國迫以方出手伊朗局勢｜特朗普：將切斷與西班牙所有貿易 對英國也不滿意