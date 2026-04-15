伊朗戰爭｜美軍派逾萬士兵封鎖霍爾木茲海峽　6艘商船被迫返航

美國軍方4月14日公佈，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令實施封鎖伊朗港口及沿海地區已經啟動，首批細節顯示，未有船隻突破封鎖，在封鎖最初的24小時內，美國軍艦攔截了六艘正駛離伊朗港口的商船，迫使它們全部返航。



美軍聲明稱封鎖於周一開始，覆蓋波斯灣、阿曼灣所有伊朗港口及伊朗全部海岸線，僅針對往返伊朗的船隻，對各國船隻一視同仁。

軍方官員週二表示，在川普政府試圖應對德黑蘭封鎖霍爾木茲海峽的行動開始後的幾個小時內，美國軍艦攔截了六艘正駛離伊朗港口的商船，迫使它們全部返航。

圖片顯示霍爾木茲海峽連接着北部的波斯灣與南部的阿曼灣。(Google Map)

據悉，這次封鎖由逾10,000名美軍、十幾艘軍艦及數十架飛機執行。美軍周一已通知海員，未經授權進出封鎖區域的船隻可能被攔截、改道或扣押，但人道主義運輸可獲允許但需接受檢查。英國海事貿易行動機構則表示，伊朗港口內的中立船隻獲寬限期離開。

此次封鎖源於伊朗戰爭停火談判破裂，專家警告這一無固定期限的軍事行動或引發伊朗報復，加劇停火危機。