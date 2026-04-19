路透社：伊朗戰爭爆發近50天　全球石油收入損失逾500億美元

路透社4月17日報道，據分析師及路透社計算，自伊朗戰爭爆發近50天以來，全球超過5億桶原油和凝析油供應中斷，累計收入損失逾500億美元（約3890億港元），這場危機的餘震將在未來數月甚至數年內持續存在。



根據分析公司Kpler數據，自伊朗戰爭2月底爆發以來，全球原油和凝析油在市場上已減少超過5億桶，這是現代史上最大的能源供應中斷事件。

Kpler高級原油分析師勞巴爾（Johannes Rauball）表示，衝突以來原油價格平均維持在每桶100美元（約778港元）左右。這些損失的原油量相當於約500億美元（約3890億港元）收入損失。

2026年4月8日，船舶統計網站MarineTraffic顯示，數百艘船隻滯留於霍爾木茲海峽。（MarineTraffic）

儘管伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）曾表示霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）重開，但外界已預計原油產量和航運流量恢復將緩慢，全面修復可能需要數年時間。且隨著德黑蘭不滿美方繼續海上封鎖伊朗，已經宣布再次嚴格控制海峽。

2026年3月2日，美以與伊朗衝突期間，卡塔爾拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）的卡塔爾能源公司液化天然氣（LNG）生產設施。（Reuters）

勞巴爾補充，科威特和伊拉克的重質原油油田可能需要四到五個月才能恢復正常生產水平，這將導致夏季原油庫存持續下降。此外，煉油設施與卡塔爾拉斯拉凡（Ras Laffan）液化天然氣（LNG）項目受損，意味著區域能源基礎設施全面恢復或需耗時數年。