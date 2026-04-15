美國封鎖霍爾木茲海峽衝擊伊朗對華供油　專家：中國或轉向俄石油

美國下令封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），使美伊原本脆弱的停火協議岌岌可危，中國呼籲各方「保持冷靜和剋制」。分析指出，美國不願北京捲入戰事及不太可能攔截中國油輪，但封鎖行動將直接影響伊朗向最大買家中國輸出原油。



美伊上周談判無果而終，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月12日下令海軍即日起對伊朗實施海上封鎖。美國中央司令部隨後證實，從13日格林威治標準時間下午2時（香港時間晚上10時）起封鎖伊朗海灣港口。伊朗則警告，任何接近海峽的軍艦都會遭到「嚴厲果斷處理」。

近期特朗普與霍爾木茲海峽有關消息及相片：

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中國外交部發言人郭嘉昆在13日主持例行記者會上回應說，海峽通航受阻的根源在於伊朗戰事，解決問題的出路是儘快停火止戰，呼籲各方應該保持冷靜和剋制，中國願繼續發揮積極建設性作用。

自2月28日美以伊衝突爆發以來，霍爾木茲海峽已處於近乎封鎖狀態。不過，伊朗油輪仍持續進出，原油出口不減反增。路透社引述航運數據平台Kpler數據顯示，伊朗3月原油日均出口達184萬桶，4月至今也維持在171萬桶，高於2025年全年平均水平。

受到美國制裁，伊朗原油買家有限，中國是其最主要市場。中國2025年購買了超過80%的伊朗出口原油，日均進口約138萬桶，佔其海運原油進口總量約13.4%。

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法新社引述專家分析指出，對北京而言，更大風險並非短期供應衝擊，而是衝突可能引發的全球經濟下行。被稱為「茶壺」的小型民營煉油廠，長期以來依賴以折扣價獲取來自伊朗和委內瑞拉的原油而獲益。這些民營煉油廠今年已因美國對委內瑞拉的軍事行動而承壓；若伊朗供應中斷，對部分煉廠或構成「致命打擊」。

南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（RSIS）國防與戰略研究所高級研究員林財強，接受《聯合早報》採訪時，預計中國將加快調整進口結構，增加採購俄羅斯等國的原油，以降低對伊朗的依賴。

作為全球原油進口大國，中國石油對外依存度長期維持在70%以上。但有分析指出，由於原油來源地多元化及新能源佈局，使中國受這場中東戰事的影響有限。

另一方面，在美伊談判未破局前，有兩艘中國油輪4月11日通過霍爾木茲海峽，分別裝載來自伊拉克和沙特阿拉伯的原油。

林財強認為，美國海上封鎖行動不太可能攔截中國油輪：「當前局勢已十分複雜，美國不希望進一步擴大沖突範圍，更不願將中國捲入其中。」他相信，特朗普政府傾向儘快結束衝突，尤其是特朗普計劃5月中旬訪華。

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中國航運大數據公司億海藍基於船舶自動識別系統（AIS）統計數據顯示，按船籍註冊國，12艘中國和香港註冊油氣船滯留在波斯灣內，包括中遠海運集團旗下「遠花湖」號和「遠貴洋」號。

億海藍產業經濟研究院分析師秦海嘯受訪時指出，中國近一半海運原油需經霍爾木茲海峽運輸。儘管美國稱不會干擾不涉及伊朗港口的正常過境船隻，但在實際操作中，航運企業仍高度謹慎。

他解釋，美伊衝突爆發後，相關船舶的保險保障已基本失效。即使具備通行條件，企業也往往不願冒險：「因為你發生一點點事故，這個保險是不賠的。」

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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