伊朗｜美國延長石油制裁豁免一個月　允許銷售已裝船俄羅斯原油

中東局勢持續不穩，國際油價仍居高位。美國財政部4月17日延長一項石油制裁豁免，允許各國購買因制裁而滯留海上的俄羅斯原油，為期約一個月，直至5月16日。



據路透社報導，美國財政部3月中發出相關許可證，暫時放寬對俄羅斯石油的制裁，為期30日，但已在4月11日到期，這舉措將涉及伊朗、古巴與朝鮮的交易排除在外。

2026年4月13日，澳洲墨爾本，圖為一輛電車駛過加油站，中東局勢動蕩推升能源價格，加油站價格表顯示，油價居高不下。（Getty）

俄羅斯總統特別代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）早前指，首批釋放的1億桶俄羅斯原油，相當於全球約一日的產量。路透社報道分析，美國延長豁免有可能削弱西方制裁俄羅斯的努力，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）就指，現在不是放寬對俄羅斯制裁的時候。

貝森特3月曾表示，財政部3月20日發布的伊朗制裁豁免令，可以讓約1.4億桶石油得以進入全球市場，有助於緩解戰爭期間的能源供應壓力。

2026年4月2日，菲律賓巴丹省，圖為一艘裝載有俄羅斯原油的油輪抵達菲律賓碼頭。（Getty）

美國民主共和兩黨議員都曾抨擊政府，稱這些制裁豁免令在中東戰爭期間對伊朗有利，以及對正在與烏克蘭交戰的俄羅斯有利。